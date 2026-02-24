;

FOTOS. De Corea a Viña: NMIXX visita el Palacio Vergara antes de su debut en el Festival

Las integrantes del grupo de k-pop recorrieron el recinto junto a la alcaldesa Ripamonti.

Juan Castillo

Viña del Mar

Viña del Mar

Las integrantes de NMIXX vivieron una jornada especial en Viña del Mar, a horas de marcar un hito en el principal evento musical del país.

El grupo surcoreano de K-pop visitó el Palacio Vergara, donde conoció parte de la historia, el patrimonio y la identidad cultural de la ciudad, en una actividad encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti.

La visita se realizó la tarde del lunes, en la antesala del debut de NMIXX en el Festival de Viña del Mar, donde se transformarán en el primer grupo de K-pop en presentarse en el certamen. Un hecho inédito que refuerza la apertura del evento a nuevos géneros y audiencias, especialmente entre el público joven.

Durante el recorrido por el histórico edificio patrimonial, las seis integrantes —Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin— se mostraron sorprendidas por la arquitectura del lugar, su entorno y la colección artística que alberga.

La instancia permitió un intercambio cultural que fue valorado tanto por la comitiva municipal como por el conjunto asiático, que se prepara para uno de los escenarios más emblemáticos de Latinoamérica.

Un hito cultural antes de una noche histórica

Al finalizar la visita, la alcaldesa Ripamonti entregó a cada una de las integrantes un reconocimiento simbólico: una medalla de participación que busca dejar constancia de este momento histórico para Viña del Mar. Desde el municipio destacaron que el paso de NMIXX por el Palacio Vergara no solo fue una actividad protocolar, sino también una señal del carácter global que está adoptando el Festival.

La presentación de NMIXX esta noche es vista como un punto de inflexión en la programación del certamen, al incorporar de manera explícita al K-pop dentro de su cartel oficial. La expectativa es alta entre sus seguidores, quienes han seguido cada movimiento del grupo desde su llegada a Chile.

Más allá del espectáculo, la visita al Palacio Vergara dejó una imagen potente: la de un Festival que dialoga con nuevas culturas sin perder el vínculo con su historia local.

