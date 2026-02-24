;

"Cierro una etapa...": conocido periodista de TVN dice adiós al canal público tras varios años de trabajo

"Muchas gracias a las personas que conocí y que hoy llamo amigos", se despidió el profesional de las comunicaciones.

“Cierro una etapa...”: conocido periodista de TVN dice adiós al canal público tras varios años de trabajo

Tras varios años trabajando como periodista de investigación en TVN, recientemente Joaquín Labbé confirmó su salida del canal ubicado en Bellavista.

Cierro una etapa de tres años en TVN, agradecido por el crecimiento y los aprendizajes“, escribió en su cuenta de LinkedIn.

“Me despido habiendo dado todo de mí, siempre, y me voy con el corazón lleno; muchas gracias a las personas que conocí y que hoy llamo amigos”, añadió.

Se cierra una puerta para abrir muchas más, donde seguiré ejerciendo el periodismo que me apasiona“, cerró junto a una serie de fotografias de su paso por el recinto.

Antes de TVN, Labbé estuvo más de siete años en Canal 13 en un rol similar. Hoy, cumple un rol académico Universidad del Desarrollo (UDD).

