¿Animales como drones? Rusia prueba implantes neuronales en palomas para misiones remotas: ya se realizó el primer vuelo controlado

La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados y desarrollándose en diferentes direcciones, explorando diversas mejoras y nuevas alternativas variados frentes y mercados.

Y si bien la inteligencia artificial se ha tomado gran parte de la agenda, pasando a ser prioridad de muchos países y comunidades científicas alrededor del mundo, no es el único apartado en el horizonte.

En medio de un escenario global muy cambiante y de alta tensión respecto a las relaciones políticas internacionales, hay elementos que se analizan bajo algunos lineamientos muy particulares y llamativos.

En Rusia mantienen este último punto muy presente, bien lo saben desde la empresa tecnológica Neiry Group, que avanza en investigaciones en torno a la interfaz cerebro-computadora.

Para sus últimos experimentos lograron realizar pruebas con palomas, a las cuales les insertaron chips con la intención de convertirlas en una especie de biodrones teledirigidos a partir de interfaces neuronales.

A la fecha ya se han completado vuelos de ida y vuelta con una bandada inicial desde su laboratorio en Moscú utilizando cirugía estereotáctica para colocar electrodos en zonas cerebrales específicas sin necesidad de entrenamiento previo.

Las aves, equipadas con mochilas solares, cámaras y controladores, responden a comandos como drones tradicionales, permitiendo misiones a miles de kilómetros.

La neuroestimulación activa áreas del cerebro que guían el vuelo autónomo hacia objetivos indicados por el operador vía GPS. Algunas aves quedarán en Moscú para evaluaciones locales, mientras otras probarán distancias extensas, priorizando una supervivencia postquirúrgica del 100%, según la compañía.​

Este tipo de desarrollo tecnológico, además de levantar la preocupación de sectores animalistas, también encendió el debate por los límites que podría transgredir Rusia o cualquier persona/país que acceda a esta técnica, pudiendo ser utilizada con amplia variedad de objetivos, como vigilancia o espionaje.

Usos proyectados y declaraciones clave

El foco principal de controversia recae en vigilancia de infraestructuras como líneas eléctricas, centros de gas y redes energéticas, con planes para expandir a cuervos (cargas pesadas), gaviotas (costas) y albatros (océanos amplios).

Alexander Panov, fundador de Neiry, afirmó que “la solución actualmente funciona con palomas, pero cualquier ave puede ser portadora”. Asimismo, desde la empresa indican que las aves mantienen esperanza de vida normal sin daños.

Por otra parte, algunos medios locales apuntan a vínculos con el Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad Estatal de Moscú, dirigido por Katerina Tíjonova, hija de Vladimir Putin, avivando especulaciones sobre espionaje.

De igual forma, a pesar de los rumores y preocupaciones instaladas, en Neiry Group enfatizan en fines pacíficos sin dobles intenciones.