Durante esta jornada, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, encabezó el operativo de copamiento en la plaza de la comuna, con el objetivo de desalojar el comercio ambulante del lugar.

Esto luego de una consulta ciudadana realizada en la comuna, donde un 59% de los vecinos votó por retirar el comercio ilegal del lugar, el cual se extendía hasta por 7 cuadras en la Plaza de Puente Alto.

Sin embargo, el ambiente estuvo tenso desde el principio, ya que la autoridad comunal fue increpado por un grupo de comerciantes, quienes lo emplazaron por esta decisión.

“Nosotros recibimos a 272 vecinos. Muchos de ellos no vivían en la comuna, otros arrendaban los permisos precarios, y otras eran personas que estaban muertas”, señaló el alcalde Toledo en medio de gritos.

“Los permisos que la ley determina dan una precariedad que puede durar, por ejemplo, un año, dos años. Pero acá hay permisos de 13 años, de 16 años”, explicó.

No obstante, las personas afectadas con esta decisión hicieron sentir su malestar, y afirmaron que “la diferencia es que en Meiggs sí que había tráfico, había delincuencia, se vendía droga, todo. Aquí no. Nosotros somos mujeres de hogares, tenemos familia, tenemos padres, tenemos hijos, pero siempre pagamos nuestros permisos".

“Desde diciembre estábamos detrás de él. Nos atendió una pura vez, y no nos decía nada más, no nos dio una respuesta, no hablaba”, añadió una mujer.

“¿Por qué nos mintió? Usted nos fue a pedir el voto“, emplazó finalmente otra comerciante.