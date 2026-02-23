Tras incorporación de buses electricos: Santiago alcanza en 2025 su tercer mejor año histórico en calidad del aire

“Tenemos muy buenas noticias para los habitantes de la Región Metropolitana: están respirando un aire más limpio. Si consideramos solo el material particulado fino, el más dañino para la salud, este fue 2025 el tercer año con menos horas en episodios críticos”.

Con esas palabras, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó los resultados del último balance sobre contaminación en la Región Metropolitana.

“En simple, hubo menos tiempo con altos niveles de contaminación. Solo lo superan 2020 —en plena pandemia— y 2023”, explicó la autoridad.

A mediados de febrero, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó la llegada de nuevos buses eléctricos al sistema RED Movilidad, con lo que la flota de este tipo de vehículos alcanzó las 4.088 unidades, equivalentes al 62% del total.

De acuerdo con el ministro Juan Carlos Muñoz, la expansión de la electromovilidad en el transporte público ha permitido reducir en cerca de un 80% las emisiones de material particulado fino (PM2,5) en la capital.

Las medidas para enfrentar la contaminación en Santiago comenzaron a implementarse de forma más sistemática a inicios de los años 90, cuando el smog y las emisiones del transporte se consolidaron como uno de los principales problemas ambientales de la ciudad.

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO Ampliar

El “PPDA”

El proceso para enfrentar la contaminación iniciado por Patricio Aylwin derivó en la creación del primer Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para la Región Metropolitana en 1998, instrumento que desde entonces fija medidas para reducir la contaminación.

Principal es m e didas d e l PPDA:

Control de emisiones provenientes de fuentes móviles.

Control de emisiones generadas por fuentes fijas.

Regulación de emisiones asociadas al uso de leña, pellet y otros derivados de la madera.

Control de emisiones por quemas agrícolas, forestales y de residuos.

Medidas para reducir el levantamiento de polvo y fomentar áreas verdes.

Compensación de emisiones contaminantes.

Educación ambiental y gestión ambiental a nivel local.

Gestión de episodios críticos de contaminación.

El balance más reciente del plan, que abarca entre 1989 y 2024, muestra una disminución sostenida de los contaminantes atmosféricos.