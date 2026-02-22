Pet Shop Boys sorprende en la playa de Viña antes de su debut en el Festival de Viña 2026

A horas de su esperado debut en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el dúo británico Pet Shop Boys sorprendió al compartir una postal completamente distinta al vértigo técnico que rodea su espectáculo: una caminata relajada por la playa de Viña del Mar.

Las imágenes, publicadas en sus redes sociales con el mensaje “Afternoon at the beach. #viña #chile”, muestran a Neil Tennant y Chris Lowe recorriendo la arena con sombreros y lentes de sol, fieles a su estética inconfundible.

Lejos de los servidores traídos desde Londres y de la compleja pantalla “mesh” que obligará a intervenir la escenografía de la Quinta Vergara, el dúo se mostró distendido frente al Pacífico.

La escena contrasta con la magnitud de su presentación. Su arribo al certamen se concretó tras extensas negociaciones y ajustes técnicos para adaptar el “Dreamworld Tour” al formato televisivo chileno.

De hecho, será la primera vez en la historia del festival que se realizarán modificaciones específicas en el escenario oficial para una banda anglo.

El show de Pet Shop Boys está programado para la segunda noche del certamen, este lunes 23 de febrero, compartiendo jornada con el humor de Rodrigo Villegas y la música latina de Bomba Estéreo. Pero antes del despliegue visual y sonoro que promete marcar uno de los momentos más comentados de Viña 2026, el dúo eligió conectar con el entorno local: mar, brisa y una caminata sin protocolos.

Una postal simple, pero potente. Porque antes de enfrentar al “Monstruo”, Tennant y Lowe ya comenzaron a escribir su propia historia en la costa viñamarina.