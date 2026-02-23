;

VIDEOS. Viña 2026 parte con todo: récord de audiencia, pifias políticas y ovación internacional

La noche inaugural del Festival dejó cifras récord, Gaviotas de Oro y una fuerte batalla en redes sociales.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La noche inaugural del Festival de Viña del Mar 2026 confirmó que el certamen más importante de América Latina sigue marcando pauta en televisión y redes sociales.

Con una parrilla encabezada por Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli, la primera jornada combinó nostalgia, humor político y momentos virales.

La apertura estuvo a cargo de los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes dieron el puntapié inicial a una semana cargada de música y controversia.

Más tarde, Gloria Estefan se reencontró con el “Monstruo” con un repertorio de clásicos y recibió la Gaviota de Oro en una ceremonia encabezada por su esposo, Emilio Estefan. Su show dividió opiniones en redes por su desempeño vocal, aunque en la Quinta Vergara predominó la ovación.

El humor llegó de la mano de Stefan Kramer en su cuarta presentación en el escenario viñamarino. Según cifras entregadas en backstage, su rutina fue vista por 2 millones 200 mil personas, convirtiéndose en lo más visto en Chile bajo el nuevo sistema de medición.

El comediante repasó imitaciones clásicas y sumó guiños a la contingencia política, incluyendo menciones a los hermanos Piñera y parodias a figuras como Gabriel Boric y José Antonio Kast, generando aplausos y pifias. Se llevó Gaviota de Plata y de Oro, aunque en X el veredicto fue más crítico.

La jornada cerró con el debut solista de Matteo Bocelli, quien emocionó con su propuesta romántica y consolidó una noche que mezcló espectáculo, tensión y alta conversación digital.

Viña 2026 partió con cifras récord y un claro protagonista: la polarización entre la Quinta y las redes.

