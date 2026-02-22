Ministro Muñoz tras revocación de su visa por parte de Estados Unidos: “Lo escuché con estupor”

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, se refirió a la drástica decisión de EE. UU. de revocarle la visa, junto al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

La sanción surge por el respaldo al proyecto de un cable submarino que conectaría directamente a China con Chile, obra que el país norteamericano califica como una amenaza a la seguridad regional y a las infraestructuras críticas.

El Gobierno estadounidense acusó que “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

Las complicaciones del Ministro de Transporte

“Jamás imaginé algo así”, confesó Juan Carlos Muñoz, quien reveló haber recibido la noticia mediante un correo electrónico mientras se encontraba de vacaciones familiares.

A pesar de la sorpresa, el secretario de Estado admitió que el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, ya le había transmitido las preocupaciones del país norteamericano.

“El embajador en una reunión previa había dado la posibilidad de tomar sanciones contra las personas que habían participado (del proyecto), por muy técnica que haya sido... Lo escuché con estupor, no esperaba recibirlo”, detalló Muñoz en entrevista con La Tercera.

En esa línea, el secretario de Estado comentó que “me parece que es una decisión, por un lado, desmedida, en términos de que una autoridad como la nuestra, debe evaluar técnicamente los distintos proyectos que genera. Con la misma seriedad de cualquier otro proyecto, no discriminamos el país de origen“.

Por último, Juan Carlos Muñoz sostuvo que “según los antecedentes que nos dispuso la Embajada de Estados Unidos, nosotros tenemos en pausa el proyecto, y estamos viendo con los organismos competentes”.