“Me habría dado el reloj de oro”: el ácido guiño de Kramer a Tonka que hizo estallar Viña 2026

La rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar 2026 tuvo varios momentos comentados, pero uno de los que más risas provocó en la Quinta Vergara fue su inesperada mención a Tonka Tomicic.

En medio de un repaso por su recordado debut en el Festival de 2008, el humorista reconstruyó con ironía ese momento en que recibió premios sobre el escenario y lanzó una frase que encendió al público.

“Estaba la Tonka… me habría dado el reloj de oro, weón”, bromeó Kramer, aludiendo con picardía al presente mediático de la animadora. La talla generó una inmediata reacción en el recinto y sacó carcajadas, convirtiéndose en uno de los pasajes más celebrados de su presentación.

El comentario no pasó inadvertido, considerando el denominado “Caso Relojes”, investigación que involucró a Tomicic por la facilitación de cheques a su exesposo, Marco Antonio López, conocido como Parived, en la adquisición de artículos de lujo de origen ilícito. Aunque la Fiscalía decidió no formalizar a la animadora en 2025 por falta de antecedentes, el episodio marcó su carrera televisiva.

Kramer, fiel a su estilo, mezcló nostalgia, autocrítica y contingencia, recordando su llegada a Viña con 26 años y las dudas familiares antes de aceptar el desafío.