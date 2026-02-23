;

“Me permitieron web...”: Kramer homenajea a los hermanos Piñera en Viña 2026 y desata ola de reacciones

El humorista frenó su rutina para enviar un mensaje “al cielo” a Sebastián y Miguel Piñera.

Nelson Quiroz

Durante la madrugada de este lunes, Stefan Kramer se presentó como el primer humorista de la semana en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, pero lo que más llamó la atención de su rutina fue una inesperada mención a los hermanos Piñera, quienes han sido figuras recurrentes en sus imitaciones a lo largo de su carrera y fallecieron en años recientes.

Mientras desarrollaba su show frente al “Monstruo” de la Quinta Vergara, Kramer dedicó un momento emotivo para recordar a Sebastián y Miguel Piñera.

“Un abrazo al cielo a Sebastián y Miguel, que me permitieron webiarlos por cuanto tiempo…”, dijo, provocando una fuerte ovación y aplausos del público presente.

La intervención, que mezcló homenaje y humor, rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. En X, las reacciones fueron intensas y polarizadas: mientras algunos usuarios celebraron el gesto y la ovación espontánea del público, otros criticaron el chiste o cuestionaron la inclusión de referencias políticas en el contexto del espectáculo.

Algunos comentarios defendieron la trayectoria del comediante, mientras que otros expresaron descontento con el tono o con la mención en sí misma.

