La situación que obligó a Gendarmería a mover a Ángela Vivanco a una nueva celda

Una inesperada “vecina” en el penal de San Joaquín activó las alarmas de su defensa, derivando en un cambio estratégico de dormitorio.

Mario Vergara

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, inició su cuarta semana de reclusión en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín bajo un nuevo escenario.

Tras pasar 28 días privada de libertad por cargos de cohecho y lavado de activos en la trama bielorrusa, la exmagistrada fue trasladada del módulo 14 al módulo 7, destinado a imputadas de alta connotación pública.

Tensión en el encierro y cambio de módulo

El traslado se produjo luego de que la llegada de una adolescente imputada por homicidio al sector de Vivanco generara una fuerte inquietud en su defensa, publica La Tercera. La exministra, quien compartía el área con dos médicas extranjeras involucradas en el caso de licencias falsas, solicitó a través de su abogado, Jorge Valladares, una cautela de garantías. Sin embargo, la acción fue desistida luego de que Gendarmería actuara de forma preventiva, reubicando a las tres profesionales en una zona con perfiles de peligrosidad más afines a los suyos.

En este nuevo espacio, Vivanco continúa en una celda individual, lugar donde deberá alistar su estrategia para la audiencia de reformalización programada para el 17 de marzo. En dicha instancia, el Ministerio Público presentará nuevos cargos en su contra y contra otros implicados, como Gonzalo Migueles y Mario Vargas.

La arista por el caso Hugo Bustamante

Paralelo a la trama bielorrusa, Vivanco enfrenta una segunda causa penal que data de septiembre de 2024. Se le investiga por presuntas coordinaciones con Luis Hermosilla y abogados vinculados a la jueza Silvana Donoso, en el contexto de la libertad condicional otorgada a Hugo Bustamante, autor del femicidio de Ámbar Cornejo.

En este marco, el fiscal Javier Sola ya notificó al tribunal que se ha agendado el traslado de la exministra a dependencias de la Fiscalía Regional Centro Norte para el próximo 10 de marzo a las 15:00 horas. Aunque la diligencia está confirmada, aún es incierto si Vivanco prestará testimonio o si optará por su derecho constitucional de guardar silencio, en lo que sería su primera aparición pública fuera del penal desde su formalización.

