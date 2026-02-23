;

Colisión frontal en la ruta Cauquenes-Chanco deja dos fallecidos y cinco heridos, dos en estado de gravedad

El accidente de alta energía ocurrido este domingo movilizó a equipos de emergencia y mantiene a dos personas en estado de gravedad en el hospital local.

Mario Vergara

Un violento accidente de tránsito registrado la tarde de este domingo 22 de febrero en la Ruta M-50, que une la comuna de Cauquenes con la zona costera de la Región del Maule, dejó un saldo de dos personas fallecidas y otras cinco lesionadas.

El siniestro consistió en una colisión frontal de alta energía entre dos vehículos menores, lo que generó un despliegue inmediato de las unidades de emergencia.

Al arribar al lugar del impacto, voluntarios de Bomberos y personal médico confirmaron el deceso de dos de los involucrados en el mismo sitio del suceso, producto de la gravedad de sus heridas. La magnitud del choque obligó a realizar maniobras de rescate para asistir a los sobrevivientes que permanecían atrapados en las estructuras de los móviles.

Respecto a los lesionados, el reporte de las autoridades indica que dos personas se encuentran en estado de gravedad, por lo que fueron derivadas de urgencia al Hospital de Cauquenes. Los otros tres afectados presentaron heridas de diversa consideración y recibieron los primeros auxilios por parte de equipos del SAMU de Parral y Cauquenes antes de ser trasladados a centros asistenciales.

Transito restringido

Cabe señalar que, según lo instruido por el Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de la Prefectura de Talca se constituyó en el lugar. El capitán Carlos González Ramírez, representante de dicha unidad, confirmó que las pericias técnicas buscan determinar con exactitud las circunstancias y la dinámica que originaron la colisión.

Debido a la realización de los peritajes de rigor y las posteriores labores de limpieza de la calzada, el flujo vehicular en la Ruta M-50 se mantuvo restringido durante varias horas, generando congestión en el acceso hacia la costa maulina. Las autoridades reiteraron el llamado a la precaución al conducir por rutas interprovinciales para evitar nuevas tragedias.

