Declaran Alerta Roja en San Nicolás por incendio forestal: ha afectado al menos 10 hectáreas

19 de ENERO DE 2026 / CONCEPCIÓN FOTO : RODRIGO FUICA / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante este domingo, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Roja para la comuna de San Nicolás, en la Región de Ñuble, debido a un incendio forestal que se mantiene en combate.

De acuerdo con la información técnica entregada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el siniestro —denominado 341 Quillinco— ha afectado una superficie de 10 hectáreas y continúa activo.

En el lugar trabajan actualmente ocho brigadas, cinco técnicos, dos aeronaves y un puesto de mando, junto al Cuerpo de Bomberos de San Nicolás, con el objetivo de controlar la emergencia y evitar su propagación.

Desde SENAPRED informaron que la Alerta Roja se mantendrá vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten, permitiendo la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para reforzar el trabajo en terreno.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a mantenerse informada por canales oficiales y a seguir las instrucciones de los equipos de emergencia mientras se desarrolla el combate del incendio.