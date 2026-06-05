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VIDEO. Vehículo nuevo duró “5 minutos”: el drama de familia que perdió su auto tras caída de fierro en autopista de Santiago

La estructura metálica cayó sobre la autopista durante la tarde de este jueves en avenida Kennedy y provocó daños en varios vehículos.

Cristóbal Álvarez

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Momentos de preocupación se vivieron durante la tarde de este jueves en la avenida Kennedy, luego de que una estructura metálica de gran tamaño se desprendiera y cayera sobre la calzada de la autopista Costanera Norte, provocando daños en varios vehículos que circulaban por el sector.

El incidente ocurrió cerca de las 14:40 horas, en dirección hacia Las Condes, donde conductores reportaron la presencia de un fierro de aproximadamente cuatro metros de altura que terminó impactando a distintos automóviles.

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Entre los afectados se encuentra Paula Quevedo, quien relató a Meganoticias que viajaba junto a su padre cuando el elemento metálico golpeó el vehículo que acababan de retirar desde una concesionaria.

La mujer cuestionó la reacción de la empresa responsable de la autopista y aseguró que no existían advertencias previas en el lugar. “No se pudieron hacer cargo de un fierro colgante. En ningún momento hubo conos. Ellos esperaron a que hubiera uno, dos accidentes y ya cuando éramos diez recién reaccionaron”, afirmó.

La autopista lo único que nos dijo fue que mandáramos un correo y nada más que eso. Nosotros queremos esperar a ver si se van a contactar con nosotros o vamos a tener que tomar cartas en el asunto”, sostuvo.

Además, explicó que “no alcanzamos a tener un seguro porque lo compramos hoy en la mañana y recién hoy íbamos a hacer los trámites. Tal cual lo entregaron, tal cual tuvimos el accidente”.

Hasta ahora, no se han reportado personas lesionadas producto de la caída de la estructura. Sin embargo, los afectados esperan una respuesta de la concesionaria respecto a los daños sufridos por sus vehículos.

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