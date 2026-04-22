“Su reapertura no es posible”: Irán condiciona estrecho de Ormuz al cumplimiento del alto el fuego por parte de EE.UU.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia sobre la reapertura del estrecho de Ormuz en medio de la prórroga de la tregua con Estados Unidos.

A través de la red social X, el líder político escribió: “La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible si se incumple de forma flagrante el alto al fuego”.

“Un alto al fuego completo solo tiene sentido si no se viola mediante el bloqueo marítimo y el secuestro de la economía mundial”, añadió, y sostuvo que si Estados Unidos e Israel “no lograron sus objetivos con la agresión militar, tampoco lo lograrán con la intimidación”.

Trump dice que podría haber nuevas negociaciones

Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que existe la posibilidad de retomar las conversaciones con el régimen iraní en Pakistán el viernes, después de que se extendiera la tregua de forma indefinida.

“Es posible”, respondió al diario The New York Post al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación del diálogo en las próximas 36 o 72 horas.