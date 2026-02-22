;

Raquel Argandoña frena en seco a Mauricio Correa en programa del Festival de Viña 2026: “No seas desubicado”

La opinóloga no dejó pasar una broma sobre su pasado.

Nelson Quiroz

CAPTURA MEGA

CAPTURA MEGA

La nueva temporada festivalera ya comenzó a encender la pantalla y el programa satélite del canal organizador, Only Viña, dejó uno de sus momentos más tensos en vivo.

En medio del análisis histórico del Festival de Viña del Mar 2026, Raquel Argandoña frenó en seco a Mauricio Correa con un directo: “No seas desubicado”.

Todo partió cuando el panel revisaba imágenes del recordado paso de Argandoña por la Quinta Vergara en los años 80 y las históricas pifias que marcaron su presentación.

En tono distendido, el histórico directo de TV lanzó una broma aludiendo a antiguas relaciones sentimentales de la opinóloga. “En esa época tú ya pololeabas con Eliseo”, indicó Correa, lo que fue reprendido por la presentadora con un “nada que ver. Yo era casi dueña de la quinta región, no aparecía Eliseo”.

A esto, el animador a cargo del espacio, José Antonio Neme apuntó: “Ya sé con quién pololeabas”. Ahí fue cuando Correa agregó: “Jugaba a fichas”.

Esto, no le gustó nada a “La Quintrala”, lo que quedó demostrado en su reacción: “¿Qué, qué, qué? Ay, no seas desubicado".

Tras esto, Argandoña recordó sus orígenes en Recoleta, su esfuerzo personal y cómo, pese a las críticas, logró consolidarse como uno de los rostros más comentados del espectáculo.

