En medio de los rumores sobre su eventual proyección en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, José Antonio Neme rompió el silencio y lanzó duros dardos contra Raquel Argandoña, su compañera en el programa satélite Only Viña de Mega.

En conversación con Hay que decirlo en Viña, el periodista ironizó sobre las polémicas que lo han rodeado en los últimos días.

“Como que todas las plagas pasan por mí”, comentó, aludiendo a quienes lo responsabilizan incluso de las pifias que recibió Daniela Aránguiz en la gala del certamen.

Sin embargo, fue más allá y apuntó directamente a Argandoña: “La señora Raquel Argandoña, lo digo con nombre y apellido, me está persiguiendo y me llama responsable de todo lo que ocurre en este festival, lo cual me parece injusto”.

Pese a la tensión, Neme aseguró estar conforme con el trabajo realizado por el canal organizador. “El año pasado fue un ensayo y este año hay mejoras sustantivas. La gala lo demostró”, afirmó, destacando además la parrilla artística del certamen.

Consultado sobre la posibilidad de animar el festival en el futuro, fue categórico: “No me veo haciendo nada de aquí a la próxima semana, imagínate preguntarme por el próximo año. No está en mis planes”. Añadió que sería “de mal gusto e inoportuno” hablar de reemplazos cuando el actual animador mantiene contrato vigente.

