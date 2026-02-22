;

VIDEO. “Estoy un poco nervioso”: Matteo Bocelli enloquece las redes con adelanto de su debut solista en Viña 2026

El cantante italiano publicó un íntimo mensaje tras el soundcheck en la Quinta Vergara y desató una ola de apoyo en redes.

A horas de su esperado debut como solista en la Quinta Vergara, Matteo Bocelli emocionó a sus seguidores con un íntimo video publicado en Instagram en la previa de su show en el Festival de Viña del Mar 2026.

“Entonces, estamos aquí, hemos hecho el soundcheck. Bastante bien, un poco nervioso, pero estoy seguro que me vas a ayudar. Nos vemos esta noche”, dice el cantante italiano, en un registro grabado tras la prueba de sonido.

Con tono cercano y una sonrisa contenida, el artista reconoció sus nervios antes de enfrentar por primera vez en solitario al “Monstruo”.

El mensaje rápidamente se llenó de reacciones de fanáticos chilenos e internacionales. “Qué humildad, tremendo”, “Tú debes ser el Rey de Viña”, “Chile te ama”, fueron parte de los cientos de comentarios que destacaron su sencillez y profesionalismo.

Incluso surgieron campañas espontáneas en redes con hashtags como #MatteoMasPopularViña2026 y #MatteoReyDeViña2026.

El hijo de Andrea Bocelli cerrará la primera noche del certamen, que este domingo 22 de febrero también contará con las presentaciones de Gloria Estefan y el humorista Stefan Kramer.

Tras acompañar a su padre en 2024, Matteo ahora asume el desafío en solitario, apostando por un repertorio que mezcla clásicos y composiciones propias.

En la antesala, su video dejó en evidencia no solo la magnitud del momento, sino también la conexión que ya logró con el público chileno, que lo espera como uno de los números más emotivos de la jornada inaugural.

