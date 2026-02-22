El nombre de José Antonio Neme comenzó a sonar con fuerza en la interna televisiva como eventual carta para animar el Festival de Viña del Mar 2027, luego que varios medios aseguraran que Rafael Araneda no continuará en la conducción después de la edición 2026.

En medio de las especulaciones, el periodista abordó directamente los rumores en el programa satélite “Hay que decirlo en Viña”, donde incluso ironizó con las polémicas que lo han rodeado en los últimos días.

“Como que todas las plagas pasan por mí”, lanzó, aludiendo a quienes lo responsabilizan de distintos episodios del certamen, incluyendo críticas y pifias.

Lejos de mostrarse incómodo, Neme destacó el trabajo realizado por Mega en esta edición y valoró las mejoras respecto al año anterior. “Creo que el festival fue un ejercicio de ensayo el año pasado y este año hay mejoras sustantivas. La gala lo demostró”, afirmó, elogiando además la parrilla artística.

¿A Viña 2027?

Pero fue recién pasada la mitad de la conversación cuando enfrentó de lleno la pregunta clave: ¿se ve animando Viña 2027?

“No me veo haciendo nada de aquí a la próxima semana, imagínate preguntarme por el próximo año”, respondió tajante. Y agregó: “El festival hoy tiene un animador con contrato vigente, me parecería de mal gusto e inoportuno hablar de eso. Además, no está dentro de lo que yo quiero hacer”.

Con ello, el rostro de Mega desmarcó cualquier interés inmediato en reemplazar a Araneda y calificó las versiones como “una cosa absolutamente ridícula”. “Estoy animando los satélites, que me encanta, y no tengo ningún interés en moverme de ahí”, cerró.

Así, mientras el festival 2026 sigue en desarrollo, la carrera por la animación 2027 suma tensión… aunque Neme, por ahora, opta por bajarle el volumen a la especulación.