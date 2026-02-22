;

Intento de robo en Santiago deja daños por $30 millones

Desconocidos ingresaron a una sucursal bancaria en Santiago Centro, desconectaron el sistema de televigilancia y provocaron millonarios destrozos antes de huir.

Verónica Villalobos

Santiago

Un amplio operativo policial se desplegó la mañana de este domingo tras un intento de robo en una sucursal bancaria ubicada en la intersección de San Diego con Placer, en la comuna de Santiago. El procedimiento quedó en manos de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

Según informó el comisario Sebastián Cárcamo, detectives acudieron al lugar por el delito de robo en lugar no habitado, correspondiente a una oficina de BancoEstado. Tras revisar las cámaras de seguridad, se constató el ingreso de un grupo de individuos que forzó la puerta principal para acceder al recinto.

Una vez en el interior, los sujetos desconectaron el sistema de televigilancia y provocaron múltiples daños en la sucursal. Las primeras estimaciones sitúan los perjuicios en cerca de 30 millones de pesos.

Tras el intento de robo, los involucrados escaparon del lugar. Las circunstancias de la huida y la identificación de los responsables forman parte de las diligencias investigativas en desarrollo.

