Servicio Secreto mató a hombre armado en residencia de Trump: habría ingresado a la casa con una escopeta y un bidón de combustible

El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió durante la madrugada a un hombre armado que ingresó de manera ilegal al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida. El hecho ocurrió cerca de la 1:30 horas en Mar-a-Lago.

Según informaron las autoridades, el individuo, de unos 20 años, fue detectado en la puerta norte del complejo con lo que parecía ser un arma y un bidón de combustible.

Agentes del Servicio Secreto y de la Oficina del Sheriff de Palm Beach le ordenaron que soltara los objetos, pero el hombre levantó el arma, lo que motivó que los funcionarios dispararan.

El sujeto falleció en el lugar y su identidad no será revelada hasta que su familia sea notificada. En el momento del incidente no había personas bajo protección en la residencia, ya que el mandatario se encontraba en Washington.

Las autoridades confirmaron que ningún agente resultó herido. El caso quedó bajo investigación y los funcionarios involucrados fueron puestos en baja administrativa mientras se desarrollan las diligencias.