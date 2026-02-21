“No tiene otra intención que mantener su monopolio”: China responde a EE. UU. tras revocación de visas a autoridades chilenas

Durante este sábado, la Embajada de China en Chile emitió una dura declaración pública luego de que Estados Unidos revocara las visas del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; del subsecretario Claudio Araya; y de su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, acusando a Washington de vulnerar la soberanía del país.

En un comunicado, la representación diplomática sostuvo que la decisión estadounidense —justificada por supuestos riesgos a la “infraestructura crítica de telecomunicaciones del hemisferio occidental”— estaría vinculada directamente a la iniciativa que busca establecer una conexión digital directa entre ambos países.

Según expuso la embajada, el proyecto responde a “necesidades mutuas de cooperación” y permitiría fortalecer la posición de Chile como hub digital regional, consolidando su vínculo con Asia, principal centro económico global y mayor socio comercial del país. Además, recalcaron que la iniciativa “nunca socava los intereses de terceros países”.

“La sanción implementada por la parte estadounidense a ellos demuestra un obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile, y exhibe su naturaleza hegemónica y despótica, lo cual ha provocado profunda desaprobación y fuerte rechazo”, señalaron.

Asimismo, afirmaron que “Estados Unidos, obstaculizando este proyecto con acusaciones infundadas, no tiene otra intención que mantener su monopolio de las telecomunicaciones internacionales”.

En el documento, la embajada también hizo referencia al caso “PRISM”, asegurando que, a la luz de los antecedentes revelados sobre programas de vigilancia, “se ve obviamente que Estados Unidos procura continuar espiando y robando información a otros países con los cables ópticos bajo su control”.

En ese contexto, agregaron que “China confía en que los chilenos podrán identificar el verdadero objetivo de Estados Unidos, rechazarán el acoso y defenderán con firmeza la dignidad nacional, los intereses de desarrollo soberano y la autonomía de elegir socios de cooperación”.

Finalmente, acusaron que “durante más de 200 años, la Doctrina Monroe ha traído interminables guerras, desastres y sufrimientos a los países latinoamericanos”.

Además, acusaron que desde el año pasado Estados Unidos estaría aplicando una versión “actualizada” de esa política, “sin ocultar su codicia de demarcar a todo el hemisferio occidental como su esfera de influencia, presionando a los países latinoamericanos para que reduzcan cooperaciones con China”.

Revisa la declaración completa: