Tribunal de India condena a muerte a pareja por abuso sexual a 33 niños

La justicia determinó la pena capital tras comprobar agresiones sexuales cometidas durante una década y la venta de registros en la dark web.

Verónica Villalobos

Tribunal de India condena a muerte a pareja por abuso sexual a 33 niños

Un tribunal en India condenó a muerte a una pareja acusada de agredir sexualmente a 33 niños, algunos de ellos de apenas tres años, y de comercializar los registros de los abusos en la dark web. La información fue confirmada por la Oficina Central de Investigaciones (CBI).

Los delitos se habrían cometido entre 2010 y 2020 en los distritos de Banda y Chitrakoot, en el estado de Uttar Pradesh. Según el comunicado oficial, algunas víctimas debieron ser hospitalizadas por lesiones provocadas durante las agresiones.

La investigación estableció que los acusados captaban a los menores ofreciéndoles videojuegos en línea, dinero y regalos. Además, grababan los abusos y vendían los videos y fotografías a clientes en 47 países.

La corte especial ordenó también al gobierno estatal pagar una indemnización de un millón de rupias a cada víctima. La sentencia puede ser apelada ante un tribunal superior.

En India, las últimas ejecuciones se realizaron en marzo de 2020, en un caso de violación y homicidio que conmocionó al país.

