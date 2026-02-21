;

Balacera en Bajos de Mena deja a joven de 18 años fallecido: víctima no tenía antecedentes penales

El ataque ocurrió durante la madrugada en Puente Alto y también dejó a un menor de edad gravemente herido. Fiscalía instruyó diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Verónica Villalobos

Balacera Bajos de Mena - T13

Balacera Bajos de Mena - T13

Santiago

Un nuevo hecho de violencia se registró cerca de las 00:40 horas en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, luego de que Carabineros recibiera una alerta por una persona herida por impacto de bala en la intersección de Ichuac con San Pedro.

De acuerdo con antecedentes preliminares, la víctima, un joven chileno de 18 años sin antecedentes penales, ingresó lesionado a un local de comida rápida del sector. Testigos señalaron que minutos después fue seguido por cuatro individuos, dos de ellos armados, quienes efectuaron múltiples disparos en su contra. El joven falleció en el lugar producto de la gravedad de sus heridas.

Revisa también

ADN

Por instrucción del Ministerio Público, el OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros quedaron a cargo de las primeras diligencias para establecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables.

En paralelo, un adolescente de 15 años ingresó al Hospital Sótero del Río con heridas por arma blanca y debió ser intervenido quirúrgicamente. La investigación de este caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones, que deberá determinar si ambos hechos están relacionados.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad