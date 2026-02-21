Balacera en Bajos de Mena deja a joven de 18 años fallecido: víctima no tenía antecedentes penales

Santiago

Un nuevo hecho de violencia se registró cerca de las 00:40 horas en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, luego de que Carabineros recibiera una alerta por una persona herida por impacto de bala en la intersección de Ichuac con San Pedro.

De acuerdo con antecedentes preliminares, la víctima, un joven chileno de 18 años sin antecedentes penales, ingresó lesionado a un local de comida rápida del sector. Testigos señalaron que minutos después fue seguido por cuatro individuos, dos de ellos armados, quienes efectuaron múltiples disparos en su contra. El joven falleció en el lugar producto de la gravedad de sus heridas.

Por instrucción del Ministerio Público, el OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros quedaron a cargo de las primeras diligencias para establecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables.

En paralelo, un adolescente de 15 años ingresó al Hospital Sótero del Río con heridas por arma blanca y debió ser intervenido quirúrgicamente. La investigación de este caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones, que deberá determinar si ambos hechos están relacionados.