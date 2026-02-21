Cuatro chilenos son detenidos en Austria: integrarían banda dedicada al robo de mansiones por toda Europa

Cuatro ciudadanos chilenos fueron detenidos en el estado de Estiria, en Austria, acusados de integrar una banda dedicada al robo de mansiones en distintos países de Europa, tras una investigación de más de un año que permitió vincularlos con decenas de delitos millonarios.

Según informaron las autoridades, los imputados —de entre 19 y 28 años— formarían parte de una organización más amplia que operaba de manera coordinada en varios países del continente. A ellos se les atribuyen al menos 12 robos en Austria y otros 30 en Alemania, Francia, Luxemburgo y Suiza.

Solo en territorio austríaco, las pérdidas superarían los 400 mil euros, mientras que en el resto de los países afectados el monto ascendería a varios millones. Además, la policía mantiene la búsqueda activa de un quinto integrante, quien permanece prófugo.

Investigación y evidencias

En el marco del operativo, los investigadores incautaron teléfonos celulares que contenían fotografías y videos donde los sospechosos exhibían especies presuntamente robadas.

Junto a ello, se halló un mapa digital con ubicaciones marcadas en distintos puntos de Europa, correspondientes a lugares donde habrían actuado o planeaban cometer nuevos delitos.

De acuerdo con la indagatoria, los detenidos ingresaban al continente en calidad de turistas, aprovechando el permiso de permanencia sin visa por hasta 90 días. Una vez instalados, contaban con apoyo de contactos radicados en Europa.

Los delitos se cometían, en su mayoría, durante el día, cuando las viviendas permanecían sin moradores. Entre las especies sustraídas se encontraban joyas, relojes y dinero en efectivo.

Parte del botín era comercializada en el mercado ilegal en Italia, mientras que otra fracción era enviada a Chile mediante servicios de encomienda, según estableció la investigación.

Desde la policía austríaca señalaron que, en los últimos años, han detectado un aumento en la presencia de bandas chilenas dedicadas a este tipo de robos en Europa, fenómeno que asocia, en parte, a cambios en las políticas migratorias en Estados Unidos.