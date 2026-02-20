¿Vuelve la lluvia a Santiago? Nuevo pronóstico advierte posibles precipitaciones para estas zonas del centro de Chile / SEAN GLADWELL

Febrero podría cerrar con lluvia en la zona central de Chile, un escenario que contrasta con el calor intenso instalado durnas las últimas semanas,

Según un reporte de Meteored, el giro aparece en las proyecciones de modelos meteorológicos y, según el análisis, genera escepticismo porque la lluvia sigue siendo una de las variables más difíciles de anticipar por esta época.

“Sería un cambio de 180 grados”, describió el portal especializado en meteorología.

De acuerdo con el artículo, el modelo IFS del Centro Europeo de Pronósticos de Mediano Plazo (ECMWF) proyecta el avance de una vaguada (masa de aire frío) que empujaría un sistema frontal hacia la zona central.

Ese escenario, en la práctica, se traduciría en lluvias durante los últimos días del mes y podría alcanzar hasta la Región de O’Higgins.

Sumado a lo anterior, también entraría la Región de Valparaíso.

Sin embargo, el texto remarca que ningún pronóstico se sostiene con un solo modelo. “Debemos siempre hacer el seguimiento del pronóstico y afinarlo a medida que nos acercamos a una determinada fecha o fenómeno de interés”, describieron.

Se podrá tener mayo claridad durante los primeros días de la próxima semana.