;

Tres cafeterías chilenas se posicionan entre las 100 mejores del mundo: ¿Dónde se ubican?

Una de las cafeterías nacionales fue situada dentro de las 25 mejores a nivel mundial.

Sebastián Escares

Tres cafeterías chilenas se posicionan entre las 100 mejores del mundo: ¿Dónde se ubican?

La industria del café en Chile ha alcanzado un hito histórico. En la reciente gala de The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, celebrada en el marco del Coffee Fest Madrid en España, tres cafeterías nacionales fueron destacadas tras posicionarse entre las 100 mejores del mundo.

Este reconocimiento internacional no solo destaca el talento de los baristas locales, sino que consolida al país como un referente en el mapa del café de alta gama.

Revisa también:

ADN

El ranking evalúa una experiencia integral que va mucho más allá del sabor. Los expertos consideran desde la calidad del grano y el perfil de tueste hasta la sostenibilidad, el diseño del espacio y la atención al cliente.

Las tres cafeterías premiadas

Las cafeterías premiadas corresponden a locales del sur de Chile, específicamente de las regiones de Magallanes y de La Araucanía. La gran sorpresa la dio Holaste! Specialty Coffee, que logró el puesto número 21 del listado, situándose en el prestigioso Top 25 mundial, un logro inédito para el café chileno.

A continuación, los tres locales chilenos reconocidos a nivel mundial:

Holaste! Specialty Coffee (21°)

La cafetería se posiciona como la mejor del país. Su ubicación es en Carlos Bories 265, en Puerto Natales, en la región de Magallanes.

Eco Mapu Coffee (59°)

Su ubicación en el prestigioso ranking fue la número 59. El local se ubica en Julio Zegers 530, 4930000 en Villarrica, en la región de la Araucanía.

Wake Up Coffe Lab (74°)

Es la tercera mejor a nivel nacional según el listado. Su ubicación es en Pdte. Federico Errázuriz 940, en Punta Arenas, en la región de Magallanes.

Según los organizadores, “no se trata solo de una buena taza, sino de una experiencia integral”, algo que estas tres cafeterías han logrado perfeccionar bajo estándares internacionales.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad