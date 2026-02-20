Tres cafeterías chilenas se posicionan entre las 100 mejores del mundo: ¿Dónde se ubican?

La industria del café en Chile ha alcanzado un hito histórico. En la reciente gala de The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, celebrada en el marco del Coffee Fest Madrid en España, tres cafeterías nacionales fueron destacadas tras posicionarse entre las 100 mejores del mundo.

Este reconocimiento internacional no solo destaca el talento de los baristas locales, sino que consolida al país como un referente en el mapa del café de alta gama.

El ranking evalúa una experiencia integral que va mucho más allá del sabor. Los expertos consideran desde la calidad del grano y el perfil de tueste hasta la sostenibilidad, el diseño del espacio y la atención al cliente.

Las tres cafeterías premiadas

Las cafeterías premiadas corresponden a locales del sur de Chile, específicamente de las regiones de Magallanes y de La Araucanía. La gran sorpresa la dio Holaste! Specialty Coffee, que logró el puesto número 21 del listado, situándose en el prestigioso Top 25 mundial, un logro inédito para el café chileno.

A continuación, los tres locales chilenos reconocidos a nivel mundial:

Holaste! Specialty Coffee (21°)

La cafetería se posiciona como la mejor del país. Su ubicación es en Carlos Bories 265, en Puerto Natales, en la región de Magallanes.

Eco Mapu Coffee (59°)

Su ubicación en el prestigioso ranking fue la número 59. El local se ubica en Julio Zegers 530, 4930000 en Villarrica, en la región de la Araucanía.

Wake Up Coffe Lab (74°)

Es la tercera mejor a nivel nacional según el listado. Su ubicación es en Pdte. Federico Errázuriz 940, en Punta Arenas, en la región de Magallanes.

Según los organizadores, “no se trata solo de una buena taza, sino de una experiencia integral”, algo que estas tres cafeterías han logrado perfeccionar bajo estándares internacionales.