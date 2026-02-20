Tomás González vuelve a competir tras casi cinco años: quedó al borde de pelear por medallas en la Copa del Mundo de Cottbus / Instagram @tomasgonzalez1

Uno de los deportistas chilenos más importantes de este siglo, el gimnasta Tomás González, volvió a competir oficialmente durante esta semana.

El doble cuarto lugar en Londres 2012 retornó a una competencia de alto rendimiento tras casi cinco años, considerando que no estaba en una pista desde su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la Copa del Mundo de Cottbus, el deportista de 40 años demostró su vigencia al sumar 13.500 puntos en su rutina de suelo en la fase clasificatoria.

Con dicho registro, Tomás González obtuvo el noveno lugar en dicha instancia, quedando apenas por un puesto fuera de la final por medallas.

Todo debido a la arremetida del kazajo Dmitri Patanin, que deplazó al nacional por 0.533 unidades, con lo que el chileno quedó de reserva e caso de que algún gimnasta no pueda disputar la definición.

“Inmensamente feliz por representar a Chile nuevamente en el circuito mundial. Gracias a todos por sus mesajes de apoyo. Estoy muy emocionado”, escribió el propio Tomás González en sus redes sociales para compartir la rutina con la que volvió a competir.