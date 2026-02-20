;

VIDEO. Tomás González vuelve a competir tras casi cinco años: quedó al borde de pelear por medallas en la Copa del Mundo de Cottbus

El mejor gimnasta de la historia de Chile tuvo un destacado regreso a la actividad competitiva.

Carlos Madariaga

Tomás González vuelve a competir tras casi cinco años: quedó al borde de pelear por medallas en la Copa del Mundo de Cottbus

Tomás González vuelve a competir tras casi cinco años: quedó al borde de pelear por medallas en la Copa del Mundo de Cottbus / Instagram @tomasgonzalez1

Uno de los deportistas chilenos más importantes de este siglo, el gimnasta Tomás González, volvió a competir oficialmente durante esta semana.

El doble cuarto lugar en Londres 2012 retornó a una competencia de alto rendimiento tras casi cinco años, considerando que no estaba en una pista desde su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Revisa también:

ADN

En la Copa del Mundo de Cottbus, el deportista de 40 años demostró su vigencia al sumar 13.500 puntos en su rutina de suelo en la fase clasificatoria.

Con dicho registro, Tomás González obtuvo el noveno lugar en dicha instancia, quedando apenas por un puesto fuera de la final por medallas.

Todo debido a la arremetida del kazajo Dmitri Patanin, que deplazó al nacional por 0.533 unidades, con lo que el chileno quedó de reserva e caso de que algún gimnasta no pueda disputar la definición.

“Inmensamente feliz por representar a Chile nuevamente en el circuito mundial. Gracias a todos por sus mesajes de apoyo. Estoy muy emocionado”, escribió el propio Tomás González en sus redes sociales para compartir la rutina con la que volvió a competir.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad