Incendio en cité de Santiago deja 16 viviendas con daños: se mantienen cortes de tránsito en Santa Rosa

Un incendio estructural registrado en un cité de la comuna de Santiago mantiene en alerta a los equipos de emergencia durante este viernes.

El siniestro se produjo en el sector comprendido entre Avenida Santa Rosa y calle Curicó, obligando a un amplio despliegue operativo y a la suspensión del tránsito para facilitar las labores de control y evaluación de daños.

Según información oficial entregada por SENAPRED, el balance preliminar da cuenta de 16 viviendas con daños, los que aún se encuentran en proceso de evaluación.

Desde el organismo precisaron que, hasta el cierre de este reporte, “se registran 16 viviendas con daños en evaluación”, mientras continúan los trabajos en la zona afectada.

Pese a la magnitud del incendio y a la afectación estructural del cité, las autoridades confirmaron que no se han reportado personas lesionadas, uno de los aspectos más relevantes dentro del balance inicial de la emergencia.

La rápida acción de los equipos de respuesta permitió evitar víctimas, aunque varias familias resultaron impactadas por el daño a sus hogares.

Tránsito suspendido y amplio despliegue de emergencia

Producto del siniestro, se mantiene suspendido el tránsito vehicular en los ejes San Isidro – Santa Rosa y Santa Isabel – Eleuterio Ramírez. La medida busca otorgar condiciones seguras para el trabajo de Bomberos de Santiago, junto a Carabineros de Chile y personal municipal, quienes continúan operando en el lugar.

Desde los organismos de emergencia recalcaron que el corte de calles podría extenderse mientras se desarrollan las labores de remoción, ventilación y revisión estructural de los inmuebles afectados. En ese contexto, se recomienda a los automovilistas evitar el sector y optar por vías alternativas para desplazarse por el centro de la capital.

Asimismo, personal municipal se encuentra realizando catastros preliminares para determinar el nivel de afectación de las viviendas y coordinar eventuales apoyos a las familias damnificadas, en caso de ser necesario.

Las causas del incendio aún están siendo investigadas y no se descarta que durante las próximas horas se entregue un nuevo reporte oficial con información actualizada sobre el estado de las viviendas y la reposición del tránsito.