Policía es arrastrado por río al intentar rescatar a un perro en Perú: dramático video captó el momento

Un operativo de emergencia se desplegó la mañana de este viernes en el Cercado de Lima, Perú, luego de que un agente policial fuera arrastrado por la corriente del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perro que estaba en peligro.

El hecho ocurrió a la altura del puente Santa Rosa y quedó registrado en un video grabado por testigos, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

En el registro se observa al uniformado descender hasta la ribera sujeto a una cuerda de seguridad, decidido a alcanzar al animal que permanecía atrapado en medio del caudal.

Tras varios segundos de maniobras, el efectivo logra sujetar al perro. Sin embargo, la fuerza del agua supera su estabilidad y ambos son arrastrados río abajo ante la mirada angustiada de quienes presenciaban la escena. Algunos testigos relataron que el policía habría levantado una mano pidiendo auxilio cuando era llevado por la corriente, cerca del puente Dulanto. Después de ese instante, no hubo más señales de su paradero.

La emergencia activó un amplio despliegue de la Policía Nacional y equipos de rescate. Patrulleros, personal de la comisaría de Sarita Colonia, unidades especializadas y helicópteros se sumaron a la búsqueda a lo largo del cauce del Rímac. La avenida Néstor Gambeta, en las cercanías de la Base Naval del Callao, fue utilizada como punto estratégico para coordinar las labores.

Con el paso de las horas, las autoridades reforzaron el operativo incorporando drones para ampliar el rastreo desde el aire. Bomberos, efectivos policiales y voluntarios recorren ambas orillas del río con la esperanza de hallar indicios que permitan ubicar al agente y al animal.

Hasta el cierre de esta edición, ambos permanecían desaparecidos, mientras la incertidumbre mantiene en vilo a familiares, compañeros de institución y vecinos que fueron testigos del dramático rescate.