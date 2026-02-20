;

Carolina Arregui y Maite Rodríguez emocionan a la Gala de Viña con emotivo discurso: “Las mujeres tenemos fuerza...”

La actriz se presentó en el Sporting Club de Viña a casi un año de la muerte de su esposo, Roy Sothers.

Nicolás Lara Córdova

Carolina Arregui y Maite Rodríguez emocionan a la Gala de Viña con emotivo discurso: “Las mujeres tenemos fuerza...”

En mayo de 2025, la vida de Carolina Arregui cambió para siempre. En dicho mes se dio a conocer la muerte de su esposo, Roy Sothers, tras una larga lucha contra el cáncer de estómago.

Nueve meses después, la actriz volvió a presentarse en un evento de alta convocatoria: la Gala del Festival de Viña del Mar.

Revisa también:

ADN

Durante su presentación en la alfombra roja, Arregui fue aplaudida por el público presente en el Sporting Club de Viña del Mar y el animador del evento, José Antonio Neme, la animaba con sus palabras.

Tras su paso por la alfombra roja, Arregui conversó con Neme, quien le preguntó sobre el duro momento familiar que atravesó. En aquel momento, la actriz dijo un emotivo discurso.

“Las mujeres somos resilientes, tenemos fuerza, tenemos esa capacidad de salir adelante, tenemos una familia y yo creo que represento a la mujer chilena, hay que sobreponerse a las adversidades y echarle para adelante porque para atrás no cunde”, comentó.

Minutos después se presentó la hija de Carolina Arregui, Maite Rodríguez, quien también fue consultada por el momento que está viviendo junto a su madre.

“Yo creo que lo más importante para uno seguir adelante cuando uno tiene episodios difíciles es el amor. Es la contención de la familia y sentir el amor de las personas que te rodean, ella (Carolina Arregui) me ha levantado a mi y yo a ella. En la familia somos muy unidos”, cerró la modelo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad