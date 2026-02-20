Carolina Arregui y Maite Rodríguez emocionan a la Gala de Viña con emotivo discurso: “Las mujeres tenemos fuerza...”

En mayo de 2025, la vida de Carolina Arregui cambió para siempre. En dicho mes se dio a conocer la muerte de su esposo, Roy Sothers, tras una larga lucha contra el cáncer de estómago.

Nueve meses después, la actriz volvió a presentarse en un evento de alta convocatoria: la Gala del Festival de Viña del Mar.

Durante su presentación en la alfombra roja, Arregui fue aplaudida por el público presente en el Sporting Club de Viña del Mar y el animador del evento, José Antonio Neme, la animaba con sus palabras.

Tras su paso por la alfombra roja, Arregui conversó con Neme, quien le preguntó sobre el duro momento familiar que atravesó. En aquel momento, la actriz dijo un emotivo discurso.

“Las mujeres somos resilientes, tenemos fuerza, tenemos esa capacidad de salir adelante, tenemos una familia y yo creo que represento a la mujer chilena, hay que sobreponerse a las adversidades y echarle para adelante porque para atrás no cunde”, comentó.

Minutos después se presentó la hija de Carolina Arregui, Maite Rodríguez, quien también fue consultada por el momento que está viviendo junto a su madre.

“Yo creo que lo más importante para uno seguir adelante cuando uno tiene episodios difíciles es el amor. Es la contención de la familia y sentir el amor de las personas que te rodean, ella (Carolina Arregui) me ha levantado a mi y yo a ella. En la familia somos muy unidos”, cerró la modelo.