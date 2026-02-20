;

VIDEO. Neymar deja a Brasil en shock asumiendo un posible retiro: “Va a depender de mi corazón”

El “Príncipe” aseguró que evaluará su continuidad en el fútbol profesional una vez que finalice su contrato con el Santos, donde milita actualmente Neymar.

Javier Catalán

Con el Mundial 2026 como su objetivo principal, Neymar afronta una nueva temporada en su carrera con el Santos, que tal vez podría ser la última.

El propio delantero brasileño así lo afirmó en una reciente entrevista con Caze TV, en la que aseguró que evaluará a fin de año su continuidad en el fútbol profesional.

Este año es muy importante para el Santos, pero también, como brasileño, al ser año de Copa del Mundo, para mí también lo es. Entonces es un desafío muy grande”, dijo el “Príncipe”, que tiene que convencer a Carlo Ancelotti para que lo convoque con la “Scratch” tras una larga ausencia.

Tras esto, sorprendió al dejar la puerta abierta para colgar los botines a sus 34 años. “Voy viviendo año a año, no sé qué va a pasar de acá para adelante. No sé el año que viene; puede ser que llegue diciembre y yo quiera retirarme. No sé, va a depender de mi corazón. Es un día a la vez, vamos paso a paso”, afirmó el brasileño.

El ex FC Barcelona y Paris Saint-Germain ha pasado los últimos años de su carrera conviviendo con graves lesiones, donde principalmente sus rodillas han sufrido un importante deterioro; por ende, no sería extraño que Neymar vele por su salud y deje la actividad a una edad temprana.

