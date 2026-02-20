Los consejos del campeón mundial: “Somos de la idea de que el pisco de buen nivel se puede beber como uno quiera”

En el sur de la Región de Coquimbo, específicamente en el Valle del Choapa se ubica una de las pisqueras de moda. Hace 10 años que desde ahí se produce el pisco Bou Legado, que en 2025 logró el hito de ser el mejor del mundo en la London Spirits Competition, uno de los certámenes más relevantes del rubro.

Fundado por Fernando Bou, quien, siguiendo el legado de su familia, eligió el pueblo de Jorquera, comuna de Salamanca, para construir lo que hoy es considerada la mejor pisquera del mundo. Su decisión no fue al azar, ya que ahí se ubica uno de los elementos fundamentales para el crecimiento de las uvas: el agua.

“Hoy, el Valle del Choapa es el que concentra más agua en comparación a los del Atacama o Elqui. Además, la calidad que se consigue de las uvas producto del flujo constante de agua ayuda a que el pisco sea de mejor nivel”, explicó en conversación con ADN.cl, el gerente de marketing de Pisco Bou Legado, Ignacio Ayala.

- En 2025, el Pisco Bou Legado Reservado 40° fue elegido como uno de los mejores del mundo, ¿cómo fue recibida esta noticia en Jorquera?

- Fue un hito muy importante porque con eso se reconoce que estamos haciendo las cosas bien. Ya sea en Chile o internacionalmente, para la comuna fue un orgullo tremendo porque nosotros intentamos retribuir constantemente a la comuna.

- ¿Qué características tiene que tener la uva para que un pisco sea de buena calidad?

- Mira, nosotros actualmente estamos cultivando uva Moscatel y Pedro Jiménez, las cuales son las de mejor calidad para un pisco. Esto porque ambas combinan aroma, dulzor natural y equilibrio, que para este tipo de alcohol es escencial.

- Uno ve que hay dos tipos de pisco, uno blanco y uno ‘amarillo’, ¿en qué se difrencian?

- Al menos nosotros como Bou, en el pisco blanco tenemos el Pisco Moscatel y el Pisco Pedro Jiménez que están en su estado original, es decir, sin guarda. Esos piscos tienen un reposo de 1 año en cubas de acero inoxidable y ese es el color original de cuando se destila. Por otro lado, están los de guarda en barricas de roble francés, en nuestro caso, el Bou Legado Reservado 40°, tiene tres años de guarda, ya después hay otros que tienen cuatro, pero es de 50° y el de 46° que tiene siete años de guarda. Este se asemeja a un brandy o un coñac.

- ¿Estos se pueden combinar o se recomienda no hacerlo?

- Mira, nosotros somos de la idea de que el pisco de buen nivel se puede beber como uno quiera. La idiosincrasia del país es tomar pisco combinado; el nuestro, por ejemplo, se puede beber solo, a las rocas, en un cóctel. Obviamente, si uno lo combina con bebida, te va a quedar la mejor piscola que hayas disfrutado.

- Recién hablamos de piscos blancos y ‘amarillos’, ¿cuál es el mejor para, por ejemplo, un pisco sour?

- Los blancos son los mejores para los sour. En el rango de los envejecidos hay personas a las que les gusta beberlos solos o mezclarlos con diversas bebidas. Yo pienso que no existe una receta ideal y que siempre es a gusto del consumidor.

- ¿Qué características tiene este pisco que sea tan especial y que haya sido galardonado?

- Nosotros somos unos convencidos de que la industria chilena debe unirse, ya esa los grandes pisqueros, los artesanales, los medianos, ya que tenemos que subir lo que es la categoría del pisco nacional a nivel mundial. Como Bou hay un esfuerzo constante en alcanzar la excelencia; nosotros cumplimos con los días de guarda que decimos que tiene nuestro producto y además tenemos un precio accesible para que todos puedan disfrutar de un buen pisco.