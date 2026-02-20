;

Incendio en cité moviliza a Bomberos en pleno centro de Santiago: Al menos 20 viviendas afectadas

Personal de emergencia trabaja en el lugar, mientras que el tránsito se encuentra suspendido.

Juan Castillo

Tomás Golzio

Transporte Informa

Transporte Informa

Una emergencia por incendio se registra durante esta jornada en el eje de Santa Rosa, a la altura de Curicó, en el centro de Santiago.

Esta situación ha obligado a suspender completamente el tránsito en el sector y activar un amplio operativo de respuesta de emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, el fuego afecta a un cité ubicado en Santa Rosa, el cual ya ha afectado a cerca de 20 viviendas, lo que a su vez ha motivado la evacuación de los habitantes.

En el lugar trabajan varias compañías de Cuerpo de Bomberos de Santiago, con el objetivo de controlar las llamas y evitar que el incendio se extienda a inmuebles colindantes.

ADN

Tránsito suspendido y desvíos obligatorios en el sector

Producto del incendio, Santa Rosa se mantiene con tránsito suspendido. Autoridades de transporte realizaron un llamado a evitar circular por el sector, recomendando utilizar Lira o Avenida Portugal como vías alternativas para desplazarse hacia el norte.

Equipos de emergencia trabajan de manera coordinada para facilitar el acceso de carros bomba, mientras personal policial colabora con los cortes de calle y la seguridad perimetral.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas, aunque la situación estará sujeta a actualizaciones conforme avance el operativo.

