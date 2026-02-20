Minsal rectifica cifra de fallecidos por explosión de camión con gas en Renca

El Ministerio de Salud rectificó la cifra de víctimas fatales por la explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca, confirmando que el número oficial de fallecidos se mantiene en cuatro personas.

Horas antes, el ministro (s) de Salud, Bernardo Martorell, había informado un aumento en el balance preliminar, señalando que el total ascendía a cinco víctimas. “Se sumó una persona a lo que nos han informado de fallecidos. Son cinco fallecidos en el lugar de la emergencia”, indicó en ese momento.

Sin embargo, con el avance de las diligencias, Carabineros precisó que en el sitio del suceso se registraron cuatro decesos, descartando posteriormente la información entregada por la autoridad sanitaria.

Más tarde, el Ministerio de Salud de Chile confirmó que la cifra oficial corresponde a cuatro personas fallecidas en el lugar del accidente , donde volcó el vehículo que transportaba el combustible, provocando la explosión.

Junto con la actualización del balance de víctimas fatales, la cartera de Salud informó que 17 personas permanecen hospitalizadas con lesiones de diversa consideración , producto de la emergencia registrada en la comuna.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución de los heridos y coordinando las acciones de apoyo en la zona afectada, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente.