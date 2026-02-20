;

VIDEO. Hombre enciende cigarro en bencinera y provoca grave incendio en India: hay dos detenidos

La rápida reacción de los trabajadores evitó una explosión mayor y permitió controlar la emergencia.

Cristóbal Álvarez

Hombre enciende dispensador de bencina tras prender un cigarro en India.

Hombre enciende dispensador de bencina tras prender un cigarro en India.

Un grave incidente se registró en un surtidor de combustible en el centro de la India, en la ciudad de Raipur, luego de que un joven encendiera un cigarrillo junto a una boquilla de gasolina, provocando un incendio.

De acuerdo con información policial, dos hombres —identificados como Dharmendra Kshatri e Imran— llegaron en motocicleta a cargar combustible. Mientras Imran permanecía sobre el vehículo, Dharmendra sacó un cigarrillo para encenderlo.

Sin embargo, al ser advertido por el personal de que no podía fumar en la estación, el sujeto reaccionó de forma violenta y prendió fuego a la boquilla del dispensador con un encendedor.

Rápidamente, las llamas se propagaron hacia la motocicleta y el surtidor, generando pánico entre los presentes.

En ese contexto, el mismo funcionario del recinto que dispensaba la gasolina actuó con rapidez: retiró la manguera de combustible y cortó el suministro principal.

Luego, corrió a buscar un extintor y logró controlar el fuego antes de que se extendiera a otras zonas.

Tras el hecho, ambos sujetos intentaron huir, pero fueron retenidos por trabajadores del lugar, quienes dieron aviso a la policía. Posteriormente, personal de Urla Police detuvo a los involucrados, dada la denuncia realizada por parte del administrador de la bencinera.

Desde las autoridades informaron que se abrió una causa por incendio intencional y por poner en riesgo la seguridad pública.

