Crecimiento del PIB de EE. UU. aumenta 1,4 por ciento, muy por debajo de las previsiones

Las estimaciones esperaban un crecimiento de 2,8 por ciento, pero hubo un factor que golpeó ese indicador.

Gabriel Esteffan

Crecimiento del PIB de EE. UU. aumenta 1,4 por ciento, muy por debajo de las previsiones

/ Javier Ghersi

La economía de Estados Unidos mostró un desempeño muy por debajo de lo esperado durante el cuarto trimestre de 2025. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 1,4%, reportó hoy viernes el Departamento de Comercio.

Se trata de una cifra inferior al 2,8% proyectado por el mercado según datos de Investing. Economistas consultados por Dow Jones anticipaban un crecimiento del 2,5% para el mismo período.

El resultado del 1,4% refleja una desaceleración respecto del trimestre anterior, cuando el PIB había registrado un avance del 4,4% durante el tercer trimestre de 2025.

Diversos analistas y medios internacionales señalan que la caída en el crecimiento trimestral también estuvo influida por factores como la pérdida de impulso del gasto gubernamental tras un prolongado cierre parcial de agencias federales, tensiones comerciales con socios internacionales y un menor dinamismo en la creación de empleo.

