FOTOS. “Esto es ser cochina”: filtran imágenes del estado en que quedó la propiedad que arrendaba Pancha Merino con Marocchino

“Una casa asquerosa, inmunda, desaseada, piñiñenta, que ni siquiera un okupa se atrevería a tanto”, arremetió el periodista Sergio Rojas contra la actriz.

Sebastián Escares

Pancha Merino nuevamente está en el centro de la polémica. Recientemente, se dieron a conocer las duras acusaciones que enfrenta por parte de los propietarios de un exclusivo departamento que arrendaba en la comuna de Lo Barnechea.

Según los antecedentes entregados por el programa de farándula Que te lo digo, la propiedad habría sido entregada en condiciones higiénicas calificadas como “desastrosas”.

El inmueble, que según los reportes tenía un costo de arriendo mensual de 3,5 millones de pesos, era compartido por Merino junto a su expareja, Andrea Marocchino.

ADN

La denuncia no solo apunta al estado físico de la vivienda, sino también a deudas en gastos comunes y una supuesta orden de desalojo previa, la cual estuvo motivada por constantes ruidos molestos y gritos reportados por los vecinos del sector.

“Una casa asquerosa e inmunda”

La filtración de videos y fotografías, obtenidas originalmente por el podcast Modo Cahuín, provocó la indignación inmediata del periodista Sergio Rojas.

“Una casa asquerosa, inmunda, desaseada, piñiñenta, que ni siquiera un okupa se atrevería a tanto. A juzgar por las imágenes, Pancha Merino eres una ordinaria, mal vividora, y la peor arrendataria que puede existir en nuestro país”, disparó Rojas sin filtros durante la emisión del programa.

Sumado a lo anterior, el periodista remató: “Ahora entiendo por qué los Marocchino nunca te soportaron por cochina. No existe otra palabra para la forma en que vimos que vivías. Baños asquerosos, la mugre de los perros sin recoger. Eso lo hace una mujer sucia”.

ADN

Modo Cahuin - Zona Latina - Captura de pantalla

ADN

Modo Cahuin - Zona Latina - Captura de pantalla

ADN

Modo Cahuin - Zona Latina - Captura de pantalla

