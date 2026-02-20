;

Estaría vinculado a asesinato en Quinta Normal: este es el caso por el ex Reggaeton Boys, Gyvens Laguerre fue detenido

En la madrugada de este viernes, el artista fue capturado por Carabineros en la vía pública.

Nicolás Lara Córdova

Este viernes, personal del OS9 de Carabineros detuvo al ex Reggaeton Boys, Gyevens Laguerre, en el marco de una investigación por homicidio ocurrido en la comuna de Quinta Normal.

Givens se hizo famoso en nuestro país gracias a su participación con el grupo reggaetonero en el programa Mekano.

Según información entregada por T13, Gyvens fue detenido en la madrugada de este viernes en la vía pública por una presunta vinculación en el asesinato de un empresario de 72 años, ocurrido en 2025 en Quinta Normal.

El empresario fue baleado cuando llegaba a su trabajo. Este crimen está siendo investigado como posible sicariato.

Esta no sería la primera detención que enfrenta Gyvens Laguerre, ya que en 2018 fue detenido por la PDI por estar presuntamente relacionado a millonarios fraudes infromáticos.

Y en 2025 fue detenido por Carabineros en una fiscalización vehicular, siendo acusado por porte ilegal de arma de fuego y receptación, por el hecho de que el vehículo tenía documentos adulterados.

