Detallan robo a los padres de Helhue Sukni: los maniataron, amenazaron con cuchillos y les robaron más de $20 millones

Durante la madrugada de este viernes, un violento robo afectó a los padres de la abogada penalista Helhue Sukni en su vivienda ubicada en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana, luego de que un grupo de sujetos ingresara al inmueble, los maniataran y sustrajeran diversas especies.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el asalto ocurrió pasada la medianoche, cuando al menos cinco individuos, a rostro cubierto, irrumpieron en la casa tras saltar la reja perimetral y fracturar un ventanal. Una vez en el interior, redujeron a la pareja, ambos adultos mayores, y los amarraron de pies y manos en uno de los dormitorios.

Según detalló el subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Brigada de Robos Metropolitana Oriente de la Policía de Investigaciones de Chile, las víctimas no opusieron resistencia ni resultaron lesionadas. “Son personas de avanzada edad, no opusieron resistencia. Solo fueron amarrados de pies y manos. No hubo golpes ni otro tipo de agresión”, explicó.

El detective agregó que, según la dinámica investigada, los sujetos no portaban armas de fuego, aunque podrían haber utilizado cuchillos u herramientas para concretar el ingreso. Además, se estima que permanecieron cerca de treinta minutos al interior del inmueble, tiempo en el que registraron distintas dependencias.

“Personal de la Brigada está trabajando en pericias planimétricas, fotográficas y en el levantamiento de huellas, lo que podría arrojar resultados positivos”, añadió Plaza.

Actualmente, se desarrolla el catastro de lo sustraído, el que incluiría una gran cantidad de joyas y otros objetos, con un avalúo preliminar que podría superar los 20 millones de pesos.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Robos Metropolitana Oriente, mientras continúan las diligencias para identificar y ubicar a los responsables.