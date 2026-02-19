;

VIDEO. A 30 años de uno de sus clásicos más coreados, Oasis lanza especial registro para los fans

La banda de Manchester celebró el aniversario del lanzamiento de “Don’t Look Back in Anger” con un video especial.

Nicolás Lara Córdova

A 30 años de uno de sus clásicos más coreados, Oasis lanza especial registro para los fans

A 30 años de uno de sus clásicos más coreados, Oasis lanza especial registro para los fans / Rich Polk

El 19 de febrero de 1996, Oasis lanzó el sencillo Don’t Look Back in Anger, incluido en el segundo álbum de estudio de la banda británica, (What’s the Story) Morning Glory?.

La canción se convirtió rápidamente en número uno en el Reino Unido y marcó el debut de Noel Gallagher como voz principal en uno de los temas del grupo, reemplazando a su hermano Liam Gallagher en ese rol, algo inédito hasta ese momento.

Fue el propio Noel quien escribió la canción, quien además generó un quiebre en la dinámica interna de la banda. Según se ha relatado, el mayor de los Gallagher lanzó un ultimátum: o Liam interpretaba Wonderwall o asumía la voz en Don’t Look Back in Anger. El menor optó por la primera opción.

Noel también asumió la voz principal en The Masterplan y Talk Tonight, aunque ambas fueron publicadas como lados B del mismo álbum.

Durante el tour que los trajo a Chile el 19 de noviembre de 2025, la banda interpretó estas tres canciones. En esa jornada, Don’t Look Back in Anger fue dedicada a quienes nunca antes habían tenido la oportunidad de ver a Oasis en vivo.

Treinta años después de su lanzamiento, y en el marco de la conmemoración de este clásico del britpop, la banda de Manchester estrenó un nuevo video musical en su canal oficial de YouTube. Además, anunció nuevo merchandising, incluida una reedición de lujo de (What’s the Story) Morning Glory?.

