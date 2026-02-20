Actriz chilena funa a persona con síndrome de down por mensajes obscenos y acoso: aseguró que no le da pena

La actriz chilena Fernanda Salazar usó sus redes sociales para denunciar que estaba recibiendo “mensajes obscenos y de carácter acosador” desde una cuenta en Instagram por parte de una persona con síndrome de down.

En su relato, explicó que decidió exponer el perfil del remitente, lo que detonó una ola de reacciones y llamados para que retirara la publicación.

La intérprete sostuvo: ““Esto, para mí, no significa ‘uy, qué pena’, ‘uy, entendámoslo’… para nada. Independiente de que él tenga síndrome de Down, sabe lo que está haciendo”, y añadió que no minimiza la situación por la condición de la persona. “No tapemos el sol con un dedo”, pidió.

Además, aseguró que el episodio no sería excepcional y que otras personas también habrían vivido experiencias similares: “No soy la única persona que ha recibido ese tipo de mensajes”.

La reacción en redes y el contacto que cambió su decisión

Tras la publicación, la Salazar señaló que entendía el impacto que podía generar en el entorno del joven, aunque insistió en que el asunto no podía ignorarse. En ese sentido, planteó que “es algo que está pasando y es algo de lo que su familia se tiene que hacer cargo”, apuntando a la necesidad de una respuesta responsable.

Más tarde, personas cercanas al remitente le solicita

ron que eliminara el posteo, argumentando que no habría una intención de acosar. Aun así, Fernanda explicó que tomó otra vía para enfrentar el problema.

Según contó, decidió bajar la denuncia pública luego de establecer un contacto formal con una organización ligada a la persona involucrada. “Bajé la publicación porque me contacté con la fundación y se comprometieron con contactar a sus padres”, relató.

Finalmente, la actriz expresó su expectativa de que el tema se trate de manera adecuada y no se repita. “Ojalá se resuelva y no siga haciendo esas cosas”, cerró.