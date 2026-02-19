VIDEO. “Villa de las Mercedes”: El videojuego de terror chileno inspirado en Silent Hill
El título estará ambientado en el Chile rural de los años 70.
Un nuevo videojuego chileno está en producción. El proyecto “Villa de las Mercedes” es un título de terror que está inspirado en Silent Hill y Resident Evil, pero ambientado en la realidad de nuestro país.
El videojuego creado por Rodrigo Salgado tomará elementos de la religión y mitología del sur de Chile. Además, estará ambientado en los años 70.
En específico, el juego estará situado en una provincia ficticia inspirada en la región del Maule y seguirá la historia de María, una estudiante que estará buscando a su mamá en este misterioso pueblo.
El título de Rodrigo Salgado invitará al jugador a enfrentar momentos de terror psicológico y a disfrutar de la narrativa arraigada en la mitología local.
El título aún no tiene una fecha de lanzamiento definitiva, pero el creador confirmó a través de sus redes sociales que llegará a Steam en el formato de acceso anticipado.
Además, en esta misma cuenta, Salgado ha compartido avances del desarrollo del juego.
