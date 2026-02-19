;

VIDEO. Brutal ataque en bus de Chillán: pasajero que agredió a chofer por no pagar quedó en la cárcel

El conductor sufrió diversas lesiones, mientras que la máquina también quedó con daños.

Un grave hecho de violencia sacudió al transporte público de Chillán durante la tarde de este martes, luego de que un conductor fuera brutalmente agredido por un pasajero que exigía viajar sin pagar pasaje.

El ataque ocurrió a principios de semana, al inicio del recorrido de retorno del servicio UNO4, desde el sector Frusur hacia el Puente Ñuble, y terminó con el chofer con una fractura en uno de sus brazos.

De acuerdo con los antecedentes, el conflicto se originó cuando el conductor se negó a permitir el viaje gratuito, recordando que desde enero de 2024 el sistema de pago en la capital de Ñuble es 100% electrónico.

Ante la negativa, el individuo reaccionó de forma violenta, golpeando al trabajador y causando severos daños al bus, cuyos vidrios laterales y parabrisas resultaron completamente destruidos. Las pérdidas materiales fueron avaluadas en cerca de un millón de pesos.

Desde el gremio de transportistas señalaron que los buses asociados a Sotrapa y a la Asociación Gremial de Taxibuses cuentan con cámaras de monitoreo en línea, lo que permitió registrar la agresión. El registro audiovisual fue difundido con autorización de las autoridades y del propio afectado, con el objetivo de visibilizar la gravedad de este tipo de ataques.

Detención y prisión preventiva del agresor

Tras el violento episodio, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de San Carlos, junto a la fiscalía local, inició diligencias para identificar al responsable. Gracias a estas gestiones, el sujeto fue detenido y puesto a disposición del tribunal competente.

Desde Carabineros de Chile confirmaron que el imputado fue formalizado y que el tribunal decretó la prisión preventiva, considerando la gravedad de las lesiones provocadas al conductor y los daños ocasionados al vehículo del transporte público. La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del ataque.

El caso volvió a encender las alertas en torno a la seguridad de los conductores del transporte urbano, quienes a diario enfrentan situaciones de riesgo en el ejercicio de su labor. Desde el sector reiteraron el llamado a reforzar las medidas de protección y a endurecer las sanciones frente a este tipo de hechos.

¿Crees que las actuales medidas de seguridad son suficientes para proteger a los conductores del transporte público frente a este tipo de agresiones?

