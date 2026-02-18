“Esto nunca fue cuestionado por nosotros”: Ministerio de Defensa responde a la UDI por nombramientos en subsecretaría de Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa Nacional, bajo la dirección de Adriana Delpiano, emitió una declaración pública este miércoles para defender la legitimidad de los recientes nombramientos en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. La controversia estalló luego de que sectores de la oposición, liderados por la UDI, calificaran como un “amarre” la designación de nuevas jefaturas de departamento a solo días de que concluya la actual administración.

Los cuestionamientos se centran principalmente en la figura de Jessica Tapia, nombrada directora del Departamento de Estudios y Análisis, debido a su cercanía con el subsecretario Galo Eidelstein (PC), de quien fue asesora. Asimismo, la oposición puso en duda el proceso mediante el cual Felipe Chandía asumió la jefatura de Servicios Generales. Ante esto, la cartera calificó las críticas como “incomprensibles” y aseguró que todos los procesos se ajustaron estrictamente a la legislación vigente.

Transparencia y carrera funcionaria

De acuerdo con la información entregada por el ministerio, los concursos públicos fueron ejecutados por la consultora externa “Táctica Consultores”, seleccionada vía licitación, y contaron con la supervisión de los estándares de la Contraloría General de la República. Defensa subrayó que estas jefaturas forman parte de la carrera funcionaria, un sistema basado en capacidades técnicas y profesionales que garantiza la objetividad de los cargos, independiente de la sensibilidad política de los postulantes.

La secretaría de Estado lamentó lo que describió como un “enlodamiento” de los funcionarios seleccionados, puntualizando que los nuevos directores provienen tanto de esta administración como de la anterior. Según el ministerio, los cuestionamientos de la oposición parecen sugerir una intención de realizar designaciones directas por afinidad política, lo que, a su juicio, degradaría la función pública.

El antecedente del traspaso anterior

Según explicó la cartera de Defensa, al inicio del actual periodo gubernamental todas las jefaturas provenían de la administración de Sebastián Piñera, incluyendo nombramientos realizados apenas uno o dos meses antes del cambio de mando en 2022. El ministerio recordó que “esto nunca fue cuestionado por las actuales autoridades” y que, de hecho, la mayoría de esas jefaturas fueron ratificadas al cumplirse sus periodos legales.

Finalmente, el comunicado recalcó que la mayor parte de los concursos en cuestión se desarrollaron entre los años 2023 y 2024, rechazando la idea de una maniobra de último minuto. Para el ministerio, el resguardo de estos procesos es fundamental para el fortalecimiento de un Estado profesional y al servicio de la ciudadanía, más allá de las contingencias del traspaso de poder.