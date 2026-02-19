Luna de sangre en Chile 2026: fecha, hora exacta y los lugares en que se verá desde el país / Agencia Uno

Esta semana, los amantes de la astronomía que residen en zonas del extremo sur de Chile pudieron deleitarse con el eclipse solar anular, el cual fue el primer fenómeno astronómico del 2026. No obstante, en las próximas semanas habrá otro evento que se podrá divisar en el país.

Se trata del eclipse lunar total, también conocido como la Luna de sangre, el cual se verá desde distintas partes del mundo el próximo martes 3 de marzo.

Dicho fenómeno astronómico ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa. Esto provoca que la sombra terrestre proyectada sobre la Luna adquiera un color rojizo.

Los horarios y lugares en que se podrá ver el fenómeno

La Luna de sangre 2026 se podrá ver en gran parte del país desde su etapa inicial y durará hasta parte del momento en que el fenómeno se encuentre en su punto máximo, según detalló el sitio especializado Time and Date.

En Chile continental, en las regiones en que mejor se podrá divisar el evento será en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Eso sí, el lugar en que se podrá apreciar con mayor intensidad el eclipse total será en Isla de Pascua. Durante aproximadamente una hora se verá la Luna teñida de rojo.

A continuación, los horarios en que se podrá divisar el fenómeno:

Chile continental y Antártica

Inicio de penumbra del eclipse: 05:44 horas.

Comienzo eclipse parcial: 06:50 horas.

Punto máximo del eclipse: 07:31 horas.

Isla de Pascua