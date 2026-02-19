;

“Lo vi llorar desde la tribuna... Estaba muy emocionado porque se le dio lo que tanto quería”

“Pancho nunca había jugado por Copa Libertadores, era su sueño, y hoy lo pudo cumplir”, comentó Camila Cruz, pareja de Francisco González, quien fue el héroe del triunfo de O’Higgins ante Bahía.

Frente a más de 8 mil personas, O’Higgins superó a Bahía de Brasil por la Copa Libertadores y el héroe de la noche fue Francisco González, quien anotó un tremendo golazo para darle la victoria al cuadro de Rancagua.

Justo después del gol, el delantero argentino protagonizó un emotivo momento en la cancha del estadio El Teniente. Mientras los hinchas rancagüinos festejaban la apertura de la cuenta, González se tiró al piso y rompió en llanto.

En las tribunas, la persona que estaba más atenta y preocupada de Francisco González era su pareja, Camila Cruz, quien conversó con ADN.cl tras el partido y se refirió a la tarde llena de emociones que vivió el atacante celeste.

“Lo vi llorar desde la tribuna... Estaba muy emocionado porque se le dio lo que tanto quería él, que era convertir un gol en Copa Libertadores. Pancho nunca había jugado por Copa Libertadores, era su sueño, y hoy lo pudo cumplir”, señaló la oriunda de Rosario.

“Antes del partido, Pancho estaba ansioso, pero a la vez muy contento y con muchas ganas de jugar. Creo que lo demostró en la cancha”, agregó.

Francisco González llegó a O’Higgins en julio del año pasado. Según contó su pareja, ambos están muy felices viviendo en el país. “Estamos muy cómodos en Chile. Aparte de que el club nos hace sentir como en casa, los hinchas también. Nos sentimos muy apoyados y muy queridos”, comentó Camila.

Por último, la trasandina le dejó un mensaje a los hinchas de O’Higgins: “Solo tengo palabras de agradecimiento, porque siempre están ahí presentes, nos llenan de mensajes, así que muchas gracias por alentar, por querernos y hacer que esto sea nuestra casa”.

