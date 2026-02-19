;

VIDEO. La Casa del Dragón 3 lanza impactante teaser y póster: HBO Max confirma estreno en junio

Rhaenyra Targaryen vuelve al centro del conflicto en el primer adelanto oficial de la tercera temporada.

Nelson Quiroz

HBO

HBO

HBO Max liberó este jueves el primer teaser y el nuevo póster oficial de la tercera temporada de La casa del dragón, la exitosa precuela de Juego de Tronos.

El adelanto confirma que los nuevos episodios se estrenarán en junio en la plataforma de streaming, mientras que ya está asegurada una cuarta temporada proyectada para 2028.

ADN

HBO

El póster revelado está centrado en Rhaenyra Targaryen, personaje interpretado por Emma D’Arcy, una de las figuras clave en la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. La serie, basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, se sitúa 200 años antes de los hechos narrados en Juego de Tronos y explora el ascenso y caída de la Casa Targaryen.

ADN

El elenco de esta nueva entrega vuelve a estar encabezado por Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke, junto a Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell y Tom Glynn-Carney, entre otros. La dirección estará a cargo de Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere.

Detrás de cámaras, la producción continúa liderada por Ryan Condal como cocreador, showrunner y productor ejecutivo, acompañado por George R.R. Martin como cocreador y productor ejecutivo. También forman parte del equipo Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett.

Las dos primeras temporadas de La casa del dragón se encuentran disponibles en HBO Max, al igual que las ocho temporadas de Juego de Tronos. En paralelo, la franquicia sigue expandiéndose: la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos ya está disponible y su segunda entrega se encuentra actualmente en producción.

