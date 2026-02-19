;

Explosión en Renca: Fiscalía apunta a accidente por exceso de velocidad como detonante de la tragedia

Cuatro fallecidos y más de 17 heridos dejó la tragedia en la Autopista Central.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La Fiscalía Regional Centro Norte entregó nuevos antecedentes sobre la explosión ocurrida la mañana de este jueves en Renca, que dejó cuatro personas fallecidas y al menos 17 heridos de diversa gravedad.

La fiscal jefa de Flagrancia, Macarena Cañas, explicó que la investigación se desarrolla bajo la figura de cuasidelito de homicidio y lesiones graves, mientras se intenta establecer si existió infracción a la normativa de tránsito por parte de alguno de los conductores involucrados.

ADN

Agencia Uno

De acuerdo con los primeros peritajes y el análisis de cámaras de seguridad, el origen del siniestro estaría en el volcamiento de un camión que transportaba gas licuado de petróleo. La persecutora indicó que el conductor habría perdido el control del vehículo, “probablemente por exceso de velocidad”, lo que desencadenó un choque en cadena con otro camión de alto tonelaje.

ADN

Tras el volcamiento, se produjo una fuga de gas que, al entrar en contacto con una fuente de ignición, generó una explosión de gran magnitud, descrita como una “nube” o bola de fuego, que alcanzó a varios vehículos y provocó un incendio de proporciones.

La fiscal confirmó que el conductor del camión falleció producto de las graves lesiones sufridas en el accidente. No obstante, recalcó que aún se realizan diligencias para determinar con precisión la dinámica de los hechos y eventuales responsabilidades penales.

Entre las labores en curso se cuentan la revisión de registros audiovisuales, toma de declaraciones a testigos, incluidas personas que permanecen hospitalizadas, y peritajes especializados en el sitio del suceso, una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.

Las autoridades calificaron el hecho como “muy grave y dramático”, mientras Bomberos continúa con las tareas de control del estanque siniestrado y los equipos policiales avanzan en la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.

