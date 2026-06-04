Impacto en Brasil: mujer de 37 años fingió ser una niña y logró que una familia la adoptara

Un insólito caso conmociona a Brasil luego de que las autoridades detuvieran a una mujer de 37 años acusada de hacerse pasar por una niña de 12 para ser acogida por una familia, con la que convivió durante más de un año antes de que el engaño fuera descubierto.

La mujer, identificada como Amanda Maria Souza de Oliveira, utilizaba el nombre falso de “Gabriele” y aseguraba haber escapado del estado de Pará tras sufrir graves abusos familiares.

Su relato despertó la solidaridad de una comunidad religiosa en Joinville, en el estado de Santa Catarina, donde recibió apoyo económico y emocional.

Con el tiempo, una familia decidió abrirle las puertas de su hogar y la trató como una hija. Según la investigación, la supuesta menor llegó incluso a celebrar un cumpleaños como si tuviera 12 años y recibió todas las comodidades que sus cuidadores consideraban necesarias para ayudarla a reconstruir su vida.

Para sostener la farsa, la mujer habría adoptado conductas infantiles de manera permanente. La policía indicó que utilizaba biberones y chupetes, modificaba su voz para sonar más joven y simulaba episodios de angustia vinculados a los presuntos abusos que decía haber sufrido. Además, afirmaba padecer autismo y otras condiciones médicas para justificar su apariencia adulta.

Las sospechas comenzaron dentro de la propia familia. Una tía de los padres adoptivos cuestionó la historia y, tras realizar búsquedas en internet, encontró antecedentes de casos similares asociados a la misma mujer. La denuncia permitió iniciar una investigación que terminó revelando su verdadera identidad.

Los investigadores también descubrieron que Amanda habría utilizado relatos parecidos en distintos estados brasileños, empleando otras identidades para obtener ayuda y beneficios de terceros. Incluso registraría antecedentes por presuntas estafas cometidas mediante mecanismos similares.

Actualmente permanece detenida y enfrenta cargos por fraude y suplantación de identidad. La justicia brasileña ordenó además una evaluación psiquiátrica mientras continúan las indagatorias para determinar si existen más víctimas relacionadas con su presunto modus operandi.